ANKETA / Treba li Hajduk smijeniti Gonzala Garciju?

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Hajduk i Istra 1961 remizirali su na Poljudu 2:2 u utakmici drugog kola SuperSport HNL-a. Rokas Pukštas i Marko Livaja zabili su za domaću momčad, dok su strijelci Istre bili Emil Frederiksen i Dukan Ahmeti.

Obje momčadi u susret su ušle bez bodova. Hajduk je u prvom kolu poražen od Varaždina, dok je Istra izgubila od Lokomotive.

Nakon utakmice razočaran je bio trener Hajduka, Gonzalo Garcia:

Što se dogodilo? Što se događa s golovima u sudačkoj nadoknadi?

“Da, opet smo primili u zadnjim minutama. Glupi golovi… To je dio problema koji imamo. Zabili smo drugi gol, odjednom smo prestali raditi presing, pustili smo ih da lako dolaze do naših 16 metara i onda smo upali u probleme. Moramo to promijeniti. Ako vodimo 2:1, želim pobijediti 3:1, ne želim da se povlačimo.”

Mislite li da ste bili predvidljivi?

“Danas smo igrali s četiri nazad, nekad igramo s tri, ali mislim da je problem što danas nismo bili dobro organizirani. Imali smo neke situacije u kojima smo morali bolje reagirati, a nismo. Onda smo zbog toga iz situacije u kojoj imamo potpunu kontrolu dolazili do toga da branimo nepotrebne tranzicije. Imali smo svoje šanse, ali u više navrata smo bezveze dopustili Istri da dobije šansu iz tranzicije. Željeli smo previše. Morali bismo biti strpljiviji.”

Jeste li razočarani početkom sezone?

“Ne, ovo nije laka sezona za nas. Bilo je puno promjena i novih stvari. U Europi nam ide OK, šteta što smo primili onaj gol protiv Pafosa u zadnji minutama, ali činjenica je da nemamo puno igrača koji su fizički i mentalno navikli igrati utakmice ovako često. Nije lako, ali nisam razočaran.”

Garcia je trener koji je među rijetkima otkako je popularnog modela upravljanja NH izdržao čitavu sezonu na klupi Bijelih. Ne samo da je izdržao cijelu već je započeo i ovu aktualnu.

Hajduk je krenuo solidno u Europi i bio je nadomak prolaza jačeg Pafosa uz dvije jako dobre utakmice na Poljudu.

Ipak, od Pafosa se ispalo te će se protiv Rakowa ili Hammarbyja tražiti izlazak u europsku jesen nakon 16 godina pauze. Usto, Hajduk je praktički katastrofalno krenuo u novu SHNL sezonu.

Nakon dva kola, Hajduk je osvojio samo jedan bod i to protiv ne baš najjačih protivnika. Hajduk sada na tablici zaostaje već pet bodova za Varaždinom i Osijekom. Dinamo se čini kao svemirski brod za sve u ligi pa možemo reći da se Hajduk već od drugog kola oprostio od borbe za naslov prvaka.

Garcia je trener koji je unio promjene i čiji stil igre donosi pozitivnu promjenu u usporedbi s Gattusom, ali rezultat je dosta skroman uz već opjevani sukob s Livajom. Poljudske tribine su već rekle što misle o treneru, a vas sada pitamo:

Je li vrijeme za promjene?