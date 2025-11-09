ANKETA / Treba li Dinamo smijeniti Kovačevića?

Junak Istre bio je dvostruki strijelac Salim Lawal Fago (10’, 32’), dok je poraz Zagrepčana ublažio Monsef Bakrar (81’). Dinamu je to četvrti ligaški poraz sezone, nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara.

Nakon teškog poraza protiv Celte (0:3) u Europi, Dinamo je doživio i drugi uzastopni poraz te sada zaostaje četiri boda za Hajdukom.

Navijači sve glasnije prozivaju trenera Marija Kovačevića, koji je u 18 utakmica upisao 11 pobjeda, dva remija i pet poraza. I dok u Europi drži solidnu poziciju sa sedam bodova, ligaški rezultati izazivaju sve više nezadovoljstva.