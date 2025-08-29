ANKETA / Što očekujete od Dinama u Konferencijskoj ligi?

Dinamo je saznao protivnike u grupnoj fazi Europa lige.

Momčad Marija Kovačevića igrat će protiv Lillea, Betisa, Fenerbahčea, Maccabi Tel Aviva, Midtjyllanda, Steaue, Celte i Malmoa.

Na Maksimiru će ugostiti Betis, Fenerbahče, Steauu i Celtu, dok će gostovati kod Lillea, Maccabija, Midtjyllanda i Malmoa. Raspored i satnica bit će objavljeni naknadno.

Europa liga drugu sezonu zaredom ima novi format s 36 klubova u jedinstvenoj tablici. Osam najboljih ide izravno u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje.

Nova sezona Europa lige počinje 24. i 25. rujna, završava 29. siječnja, a finale je zakazano za 20. svibnja 2026. u Istanbulu.

