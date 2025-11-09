Andrijašević otkrio gdje bi volio nastaviti karijeru: ‘Prva opcija je…’

Podijeli :

xIonxAlcoba/PRESSINPHOTOx via Guliver

Franko Andrijašević od lipnja 2021. igra u Kini, a s prvim danima 2026. istječe mu ugovor sa Zheijangom. Mnogi se zato pitaju gdje će 34-godišnjak nastaviti karijeru.

Iskusni veznjak iza sebe ima bogatu karijeru — nosio je dres Hajduka, Dinama, Rijeke i još nekoliko klubova, a posljednje četiri i pol godine uspješno nastupa u Kini.

Andrijašević nakon četiri godine odlazi iz Kine, vraća se u HNL?

Za Zheijang je odigrao 139 utakmica i zabio 49 golova, postavši kapetan i stranac s najviše nastupa u povijesti kluba. Iako ulazi u veteranske godine, Andrijašević i dalje ima ambicije igrati na visokoj razini.

“Slobodan sam igrač, mogu birati, a moj izbor će biti usklađen s obiteljskim potrebama i zahtjevima. S obzirom na godine provedene u Zheijangu jasno je da je Kina trenutačno prva opcija. Ali, otvoren sam za sve razgovore i mogućnosti”, rekao je Andrijašević za Germanijak.