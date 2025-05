Ancelotti: Odlazim s Modrićem, priznajem da ću biti emotivan i zaplakati. Luka ima kvalitetu i dušu

Očekuje se emotivno poslijepodne na legendarnom stadionu, a talijanski trener je na konferenciji za medije u petak priznao da neće pokušavati sakriti emocije u trenucima oproštaja od domaće publike.

“Jako brzo postanem emotivan, bit će to takav dan”, kazao je Ancelotti španjolskim novinarima. “Mogao bih zaplakati, neće biti problema. Bit će prekrasno i podijelit ću to s Modrićem koji mi je bio spektakularna podrška. On je fantastična osoba i legenda. Bit će prekrasno reći mu zbogom.”

U nastavku je objasnio zbog čega je Modrić tako poseban.

“Oprostit ću se s Modrićem koji je bio primjer svima”, izjavio je Talijan. “Za jednog trenera, sjajno je imati nekoga poput njega. Postoji puno igrača s velikom kvalitetom, ali on zna kombinirati kvalitetu i dušu, to ga čini legendom Real Madrida. To je jako važno. Kada netko može spojiti to dvoje, onda je legenda. A kada ne može, onda je samo običan igrač.”