Ancelotti objavio popis za utakmicu s Hrvatskom, izostavio je Neymara

Reprezentacija Brazila okupit će se 23. ožujka u Orlandu na Floridi, koji će im poslužiti kao baza tijekom reprezentativne stanke.

Izbornik Carlo Ancelotti objavio je konačan popis igrača za te utakmice. Na popisu se ne nalazi Neymar, koji je bio na širem popisu, jer se još oporavlja od ozljede. Ancelotti je rekao da prati njegov napredak u klubu Santos, ali nije sigurno hoće li biti spreman za nastup na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Zbog ozljede na popisu nema ni krilnog napadača Real Madrida Rodryga. Najveća zvijezda momčadi i dalje je Vinicius Junior.

Brazilska reprezentacija na Svjetsko prvenstvo odlazi kao jedan od glavnih favorita. U skupini će igrati protiv Maroka, Haitija i Škotske.