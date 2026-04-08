Ancelotti nazvao psa po njemu, a on je siguran u jedno: ‘Najbolji je trener svih vremena’

Bivši napadač Alexandre Pato otkrio je kako mu je Carlo Ancelotti iskazao posebnu čast time što je svog psa nazvao po njemu.
Pritom je brazilskog izbornika opisao kao “gospodina” i “najboljeg trenera svih vremena”. U razgovoru za CBS Sports Golazo prisjetio se dana provedenih u AC Milan, suradnje s Ancelottijem i života nakon karijere, prenosi Football Italia.
Početak među velikanima
Pato je u Milan stigao 2007. kao tinejdžer, a već dvije godine kasnije osvojio je nagradu Golden Boy. U sezoni 2010./11. bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova u Serie A. Prisjetio se kako mu nije bilo lako ući u svlačionicu prepunu zvijezda.
“Kad sam došao u Milan, sam sam ušao u svlačionicu. Svuda sam vidio fotografije i imena. Pomislio sam: ‘Wow’. Ispred mene su bili Kaká, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, zatim Gennaro Gattuso, Paolo Maldini i Ronaldo. Opet sam pomislio: ‘Wow’. Morao sam ostati smiren, bilo je nevjerojatno”, ispričao je.
Ancelotti kao mentor i očinska figura
Pato je istaknuo kako mu je upravo Ancelotti najviše pomogao u prilagodbi na novu sredinu. Njihov blizak odnos traje i danas, a ilustrirao ga je zanimljivom anegdotom.
“Dao mi je veliko samopouzdanje. Njegov pas zove se Pato – toliko smo bili bliski”, rekao je bivši napadač Milana.
“Carlo Ancelotti za mene nije bio samo trener, nego i prijatelj i svojevrsna očinska figura. Imao sam 17 godina kada sam stigao u Milan. Dočekao me na ulazu u Milanello, primio za ruku i rekao: ‘Hajde, uđi, želim te upoznati s ostalim igračima.’ Zatim ih je okupio i rekao: ‘Dečki, ovo je Pato.’ Svi su mi poželjeli dobrodošlicu i rekli da su tu za mene. Zato kažem da je Ancelotti više od trenera – on je pravi gospodin.”
“Najbolji svih vremena”
Na kraju, Pato nije imao nikakvu dilemu oko mjesta koje Ancelotti zauzima među trenerima:
“Za mene je on najbolji trener svih vremena”, zaključio je.
