Ancelotti: Finale Lige prvaka je mač s dvije oštrice

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver Image

Trener madridskog Reala Carlo Ancelotti najavio je sutrašnje finale Lige prvaka.

Na Wembleyju će s druge stajati dortmundska Borussia, a Talijan je na zanimljiv način najavio finale.

“Finale Lige prvaka je jedna od najvažnijih, ali i jedna od najopasnijih utakmica. To je mač s dvije oštrice – moramo maksimalno uživati, a opet su tu brige oko jedne od najvažnijih stvari u nogometu, a to je osvajanje Lige prvaka. Moraš imati malo sreće, igrati dobro i nikada ne spustiti gard. Pojavit će se strah, to je prirodno. Što ga je više, to ćemo biti sretniji, ako ćemo na kraju uspjeti pobijediti”, izjavio je Ancelotti.

Otkrio je tko će započeti na golu Kraljeva.

“Lunjin je bio bolestan i doputovat će tek sutra iz Madrida. Sad se osjeća dobro, ali će biti na klupi. Branit će Thibaut Courtois.”

Za kraj je zaključio:

“Kroz sezonu je moja momčad dokazala da ima dvije važne karakteristike – kvalitetu i požrtvovnost. To će biti ključno pokazati i u sutrašnjoj utakmici”, zaključio je talijanski trener.