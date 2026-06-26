Amerikanci o BiH: Zmajevi su najžilavija momčad Mundijala, nikada ne odustaju

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Bosna i Hercegovina nakon pobjede nad Katarom i plasmana u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva privlači veliku pažnju svjetskih medija.

Ugledni The New York Times, kroz svoju sportsku platformu The Athletic, detaljno je analizirao idućeg protivnika Sjedinjenih Američkih Država i poslao jasnu poruku – Zmajevi su reprezentacija koju nitko ne smije podcijeniti.

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Američki medij podsjeća da je Bosna i Hercegovina do nokaut-faze stigla kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, nakon remija s Kanadom, teškog poraza od Švicarske i uvjerljive pobjede nad Katarom od 3:1.

Posebno se ističe put kojim je selekcija Sergeja Barbareza izborila plasman na Mundijal. Autor teksta navodi da je BiH kroz dodatne kvalifikacije pokazala izuzetnu mentalnu snagu – protiv Walesa i Italije vraćala se iz rezultatskog zaostatka, izborila produžetke i na kraju slavila nakon jedanaesteraca. U analizi se naglašava da takav karakter nije slučajan.

“Otpornost ove reprezentacije odražava i identitet države. Bosna i Hercegovina je morala voditi brojne bitke kako bi bila međunarodno priznata, a nastup na Svjetskom prvenstvu predstavlja mnogo više od samog sportskog uspjeha”, piše The Athletic, pozivajući se na povijesni kontekst zemlje.

Posebno mjesto u tekstu zauzima kapetan Edin Džeko, kojeg nazivaju simbolom Bosne i Hercegovine. Podsjećaju da je kao dječak preživio rat u Sarajevu, da je odbio priliku nastupati za druge reprezentacije i da je gotovo dva desetljeća zaštitno lice Zmajeva.

Amerikanci su izdvojili i Esmira Bajraktarevića, koji je rođen u saveznoj državi Wisconsin, a čiji su roditelji iz Srebrenice. Nakon što je nastupio za selekciju SAD-a u prijateljskoj utakmici, odlučio je odjenuti dres Bosne i Hercegovine. U tekstu se spominje i mladi Kerim Alajbegović, kojeg predstavljaju kao jednog od najvećih talenata tamošnjeg nogometa i igrača koji simbolizira budućnost reprezentacije.

Analiza američkog medija ne zaustavlja se samo na igračima. Veliku pažnju privukla je i atmosfera koju stvaraju navijači Bosne i Hercegovine. Kao neslužbenu himnu Zmajeva na ovom Mundijalu izdvojili su pjesmu “I am from Bosnia, take me to America”, nastalu prema hitu grupe Dubioza Kolektiv, koja je, kako navode, postala simbol zajedništva i euforije među navijačima.

Govoreći o stilu igre, ističu da Barbarez preferira discipliniranu formaciju 4-4-2, s brzim krilima i izravnim napadima, što bi moglo predstavljati ozbiljan izazov za selekciju SAD-a.

Na kraju zaključuju da Bosna i Hercegovina možda nema najširi igrački kadar među reprezentacijama koje su ostale na turniru, ali posjeduje nešto što je jednako vrijedno.

“Bosna i Hercegovina nije najjača reprezentacija na prvenstvu, ali je jedna od najotpornijih. Pokazala je da zna izdržati pritisak, igrati do posljednje minute i nikada ne odustaje. Wales i Italija već su upozorili Sjedinjene Američke Države kakav ih protivnik čeka”, navodi The Athletic u analizi koju prenosi The New York Times.