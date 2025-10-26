Alonso prokomentirao divljanje Viniciusa nakon izmjene: ‘Ne želim…’

Domaćine je u vodstvo doveo Mbappe u 22. minuti, izjednačio je Fermin Lopez u 38., a pobjedu Realu osigurao je Bellingham pet minuta kasnije.

U 72. minuti Xabi Alonso je zamijenio Viniciusa Juniora s Rodrygom, što je Brazilac dočekao s nezadovoljstvom, gestikulirajući i prigovarajući pri izlasku s terena.

Alonso je tu situaciju prokomentirao na konferenciji za medije:

“Ne želim gubiti fokus na ono što je važno. Porazgovarat ćemo o ovoj situaciji. U sjajnoj utakmici koju smo odigrali, i Vini je puno pridonio. Ovo je važna i zaslužena pobjeda, čak i ako je minimalna. Imali smo prilike, penal… Daje nam osjećaj da smo konkurentna momčad u velikim utakmicama”, rekao je Alonso nakon susreta.