Almena se vratio treninzima, ali pojavio se novi problem

Nogometaše Hajduka u subotu od 15 sati čeka gostovanje u Osijeku protiv Vukovara 1991.
Domaćina će voditi već treći trener ove sezone, Tomislav Stipić, no trener Hajduka Gonzalo Garcia fokusiran je isključivo na pobjedu.
Ipak, kao i u nizu prethodnih utakmica, Garcia nema kompletan kadar. Među izostancima je i 21-godišnji Španjolac Iker Almena, koji ne igra još od kraja siječnja, iako se njegov povratak približava.
“Almena je trenirao, ali ima novi manji problem, rupturu mišića. Nadam se da će biti spreman za Istru”, pojasnio je Garcia prije polaska za Osijek.
