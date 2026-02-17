Allgeri otkrio ‘Modrićevu tajnu’: ‘Kada dođe ključni trenutak…’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Trener Milana Massimiliano Allegri najavio je odgođenu utakmicu 24. kola Serie A protiv Coma i poručio da Inter i dalje vidi kao izrazitog favorita u borbi za naslov.

“Lukina tajna je u strasti i iskonskoj ljubavi prema nogometu, to ga tjera na ovakve izvedbe. Ispričava se i ljuti na samog sebe kad pogriješi jedno dodavanje od njih 50 ili 60. Mirnoća s kojom pristupa treninzima i utakmicama nešto je iz čega drugi mogu puno naučiti. Kada dođe ključni trenutak utakmice, Luki se izraz lica promijeni. To je nešto što vidite samo kod velikih prvaka”, rekao je Allegri.

Upitan može li sudačka odluka iz susreta Intera i Juventusa imati utjecaj na njegovu momčad, Allegri je dao svoj odgovor:

“Zašto bi? Mi radimo dobar posao. Inter je bio izraziti favorit za naslov, bili su favoriti uz Napoli, a sada su to još i više.”

“Ima još puno utakmica. Tu su Juve, Napoli, Roma, Como. Moramo ostati mirni. Jednom kad osiguramo Ligu prvaka, vidjet ćemo što dalje. Nismo jedini u borbi za naslov, ostalo je 13 kola i svašta se može dogoditi. Oprez je nužan i na vrhu i na dnu ljestvice. Ne smijemo trošiti energiju na stvari koje se događaju izvan terena. Sada moramo staviti vizire i biti fokusirani”, zaključio je Allegri.