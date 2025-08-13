Allegri riješio veliku dilemu oko Modrića: ‘Sada je jasno kako će ga koristiti’

Podijeli :

xAlexanderxCanillas/SPPx via Guliver

Massimiliano Allegri uoči nove sezone odlučio je kako će koristiti Luku Modrića, prenosi SempreMilan pozivajući se na Tuttosport.

Iako hrvatski kapetan ima 39 godina i bliži se četrdesetom rođendanu, njegova razina igre i statistika i dalje su vrhunski, no očekuje se da će mu se pažljivo dozirati minutaža.

Allegri je vagao između dvije opcije — postaviti Modrića kao registu, dubinskog razigravača ispred obrane, ili mu dati ofenzivniju box-to-box ulogu s većim terenskim pokrivanjem. Talijanski mediji tvrde da je trener odlučio kako ga želi koristiti isključivo kao registu, čime će maksimalno iskoristiti njegovu sposobnost kontrole tempa utakmice, a pritom čuvati fizičku svježinu.

Kako će Milan ove sezone igrati samo jednu utakmicu tjedno, očekuje se da će Modrić gotovo uvijek biti u početnoj postavi. Ideja je da uz veznjake poput Rubena Loftus-Cheeka, Youssoufa Fofane i Ardona Jasharija, koji će donositi fizičku moć, energiju i brzinu, Modrić ima prostor i slobodu za kreativno vođenje igre. Ovakva odluka mogla bi utjecati na status Samuelea Riccija, koji je ovog ljeta stigao iz Torina i igra na sličnoj poziciji.

Podsjetimo, Modrić je ovog ljeta napustio Real Madrid nakon isteka ugovora, okončavši 12-godišnje razdoblje u kojem je osvojio rekordnih 28 trofeja. Kao slobodan igrač potpisao je za Milan, a neslužbeni debi imao je protiv Chelseaja, kada je ušao na poluvremenu pri rezultatu 2:0 za Engleze. Iako je Milan na kraju izgubio 4:1, Gazzetta dello Sport istaknula je da je “bez pretjerivanja kontrolirao igru od trenutka kad je ušao”.