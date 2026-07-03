Allegri kreće ispočetka: Nakon neuspjeha u Milanu preuzeo Napoli

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Nakon angažmana u Milanu i Juventusu, Massimiliano Allegri preuzet će Napoli, još jedno veliko ime talijanskog nogometa, gdje će zamijeniti Antonija Contea, koji je otišao nakon dvije sezone, objavio je talijanski klub.

“Napoli pozdravlja Massimiliana Allegrija kao glavnog trenera prve momčadi”, stoji u priopćenju kluba kojim je službeno potvrđeno imenovanje o kojem je talijanski tisak pisao tjednima.

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Nakon što je prethodno vodio Juventus (2014./2019. i 2021./2024.) te Milan u dva navrata (2010./2014. i 2025./2026.), 58-godišnji Allegri potpisao je trogodišnji ugovor, do 2029., s klubom koji je sezonu 2025./26. u Serie A završio na drugom mjestu.

Iako ga njegovi uspjesi – pet naslova talijanskog prvaka i dva finala Lige prvaka s Juventusom te jedan naslov prvaka s AC Milanom – svrstavaju među najbolje aktivne talijanske trenere, njegov povratak u AC Milan prošlog ljeta završio je potpunim neuspjehom.

Njegova momčad, koja je od početka sezone držala mjesto među prve tri, doživjela je pad forme od ožujka nadalje i završila prvenstvo na petom mjestu. Plasman u Ligu prvaka izgubili su u posljednjem kolu nakon domaćeg poraza od Cagliarija 1-2. Dan nakon tog debakla – 25. svibnja – Allegri je smijenjen, zajedno s još tri člana sportske uprave Rossonera.

Od završetka sezone 2025./26. devet od dvadeset klubova Serie A promijenilo je trenere. Među njima su Napoli, AC Milan, koji je angažirao portugalskog trenera Rubena Amorima, Atalanta (Maurizio Sarri) i Fiorentina (Fabio Grosso).