Alispahić novi trener Šibenika poveo momčad na pripreme, samo jedan igrač iz prvog dijela i ekipa s ‘malog baluna’

Nakon dana i tjedana posvemašnje neizvjesnosti s pripremama za nastavak natjecanja u 3.NL jug krenuli su i nogometaši Šibenika.

Obzirom da zbog zaostalih potraživanja od jesenske momčadi koja je zauzela 3. mjesto nije ostao gotovo nitko, uključujući ni trenera Oršulića i sportskog direktora Bačelića-Grgića, bilo je pitanje tko će se uopće pojaviti na prozivci, te tko će okupiti to društvo. Na kraju se te teške zadaće latio Mehmed Alispahić, bivši istaknuti prvotimac Šibenika koji je jesenas bio pomoćnik Marinu Oršuliću.

“Znam da su svi bili skeptični oko toga hoćemo li krenuti u proljetni dio sezone i hoćemo li uopće održati prozivku. Međutim, vidite ovu vojsku navijača i ove momke na terenu koji su isključivo vođeni ljubavlju i emocijom prema Šibenika. Oni su došli na Šubićevac kako bi dali ono najbolje od sebe i dali neki novi zamah.

Jednostavno, nećemo dati da se ovaj klub ugasi i borit ćemo se do zadnjeg atoma snage da Šibenik opstane”, kazao nam je Alispahić, kojemu u ovoj “nemogućoj” misiji pomažu kolege i prijatelji Hrvoje Slavica i Frane Cinotti.

Meša i Lavić kako od milja zovu Alispahića i Slavicu su doslovce skrpali nekakvu ekipu, mahom od igrača malog nogometa i negdašnjih juniora sa Šubićevca, koje je u svlačionici dočekao samo jedan igrač iz jesenskog kadra (Josip Baturina), a iz Biograda se vratio Russo. To društvo predvodi 38-godišnji vratar Marko Mihaljević Dido, koji je jesenas bio u tribunjskoj Mladosti, i koji je zapravo cijelu karijeru vezan za matični Šubićevac, u kojem nikada nije dobio pravu šansu. Seniorima je priključen i mladi Tomislav Brnić Boče, 16-godišnji talentirani napadač, koji je imao pozive HR prvoligaša, ali je prevagnula ljubav prema narančastoj boji.

Od Alispahića smo doznali da će idućih dana stići još poneko ime, ali odgovore na ona prava, krucijalna pitanja – kako će se cijela ova priča, ovaj rašomon oko HNK Šibenik konačno raspetljati, na ovaj ili onaj način i dalje nema. Na nedavnom mirnom prosvjedu ispred gradskog poglavarstva čule su se razne poruke, ali nitko nije mogao ponuditi konkretan odgovor kako će razmrsiti ovaj gordijski čvor.

Najvažniji u toj priči je čovjek koji je doveo do ovog neodrživog stanja – vlasnik i predsjednik HNK Šibenik Željko Karajica, koji je očito razapet između svojih financijskih problema i neriješenih odnosa sa svojim partnerima, i koji svojom inertnim stavom samo dodatno gura ovu priču prema nekom rješenju koje većina navijača ne želi prihvatiti – a to je stečaj i gašenje kluba.

“Ja nisam ni u kakvoj komunikaciji s vlasnikom Karajicom, a koliko znam ni nitko od nas iz kluba. Ne znam zapravo ni kako ćemo funkcionirati, nama je bilo bitno da se okupimo, da krenemo s radom, i nadam se da će se nešto rješavati u hodu”, dodao je Bugojanac, koji je u karijeri nosio dresove Iskre, Šibenika, Dinama, Rijeke…i u četiri navrata nosio dres BiH reprezentacije.

Ova saga sa šibenskim klubom se nastavlja, od 93-godišnjeg kluba očito nisu baš svi digli ruke, ponajprije navijači. Nekoliko desetaka Funcuta došlo je pozdraviti momke i stožer koji su iskazali golemu ljubav, ali i hrabrost te su pjesmom, skandiranjem i bakljama iskazali podršku.

Dodajmo kako je za subotu najavljena i prva prijateljska utakmica s Dinarom na Šubićevcu.