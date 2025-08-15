Albanski mediji: Dinamo je napravio čudo i izbacio velikana hrvatskog nogometa

Podijeli :

xMatrixxImages ArmandoxBabanix by Guliver

Hajduk je tako ponovno stao u trećem pretkolu europskog natjecanja, i to nakon dramatičnog uzvrata u Tirani.

Dinamo City je rano poveo golom Batona Zabergjea (14′), čime je neutralizirao prednost Splićana iz prve utakmice.

U produžecima je Fran Karačić izjednačio u 99. minuti i nakratko vratio Hajduk u igru, no Albanci su u završnici produžetaka presudili — Eridon Qardaku u 109. minuti i Hekuran Berisha u 111. minuti zabili su za konačnih 3:1 i ukupnih 4:3.

Dinamo City sada ide na Jagielloniju iz Poljske, koja je izbacila Silkeborg s ukupnih 3:2.

Dok u Hajduku i Splitu tuguju, Albanci slave povijesni uspjeh Dinamo Cityja. Portal Kohajone u naslovu ima “Dinamo u povijesnom uspjehu ušao u play-off Konferencijske lige, izbacio Hajduk”. SportEkspres piše da je trener Dinama, Ilir Daja, čudotvorac, koji je ispisao povijest i prošao u play-off KL-a.

Balkanweb piše da je Dinamo odigrao sjajnu utakmicu i izbacio “giganta Hajduk Split” iz Europe. Slično su Hajduk opisali i novinari GazetaExpress portala, koji pišu o tome da je fantastični Dinamo izbacio hrvatskog giganta iz Europe.