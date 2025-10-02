Albanac se preporodio pa srušio Hajduk i Fenerbahče, sada je izabran za igrača mjeseca u SHNL-u

Rujan je zaključen, a s njim i drugi mjesec nove sezone SuperSport HNL-a, u kojem su dodijeljene nagrade za najistaknutije pojedince i trenutke. Arber Hoxha ponio je titulu najboljeg igrača mjeseca, dok je Nikola Šafarić proglašen najboljim trenerom. Uz to, posebno su nagrađeni pogodak Monsefa Bakrara i obrana Ivice Ivušića iz derbija Dinama i Hajduka.
Hoxha, igrač Dinama, briljirao je unatoč skromnoj minutaži – prosječno je igrao samo 39 minuta po susretu. Posebno se istaknuo u derbiju protiv Hajduka, a protiv Slavena Belupa u samo 45 minuta postigao je pogodak i upisao asistenciju.
Redoslijed prema broju glasova:
Arber Hoxha (Dinamo) – 102,1
Nail Omerović (Osijek) – 78,0
Iuri Tavares (Varaždin) – 52,7
Sandro Kulenović (Dinamo) – 46,6
Josip Mitrović (Slaven Belupo) – 40,6
Šafarić, trener Varaždina, drugi je mjesec zaredom bio među kandidatima, a sada i osvaja nagradu. Njegov tim upisao je pobjede protiv Hajduka i Vukovara, uz poraz od Lokomotive, čime se učvrstio u borbi za europske kvalifikacije.
Redoslijed prema broju glasova:
Nikola Šafarić (Varaždin) – 54,6
Mario Carević (Gorica) – 52,7
Nikica Jelavić (Lokomotiva) – 32,7
Bakrarov pogodak iz derbija ostao je zapamćen kao najatraktivniji trenutak rujna – snažan udarac nakon prodora završio je u mreži uz pomoć grede, pri brzini lopte od čak 116 km/h.
Redoslijed prema broju glasova:
Monsef Bakrar (Dinamo) – 100,4
Mateo Lisica (Dinamo) – 59,1
Nail Omerović (Osijek) – 58,7
Arber Hoxha (Dinamo) – 58,7
Marijan Čabraja (Gorica) – 43,1
