Agent prijetio pištoljem igraču iz Premier lige, pušten je na slobodu

Podijeli :

Guliver image

Nogometni agent uhićen je zbog navoda da je pištoljem prijetio (zasad) anonimnom nogometašu, igraču kluba iz Premier lige, za kojeg je poznato da je u trećem desetljeću života.

BBC navodi da je to bilo „strašno iskustvo“ za neimenovanog nogometaša, čiji je klub obaviješten o incidentu.

Ista je osoba navodno ucjenjivala i prijetila još jednom muškarcu u istom incidentu, koji se dogodio 6. rujna u 23:14, nakon dojave da je muškarcu prijetilo vatreno oružje.

Optuženi 31-godišnjak uhićen je dva dana kasnije, a tereti ga se za posjedovanje vatrenog oružja s namjerom, ucjenu i vožnju bez dozvole.

Srećom, nitko nije ozlijeđen u ovom nemilom događaju, ali nema sumnje da oni kojima je prijetio strahuju jer je dotični agent na slobodi nakon što je platio jamčevinu.