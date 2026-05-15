Afrički velikan objavio popis za Svjetsko prvenstvo, na njemu su dva donedavna Francuza

Jonathan Moscrop / Sportimage via Guliver Image

Nešto manje od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi stigao je i popis 26 igrača za reprezentaciju Obale Bjelokosti.

Na tom popisu ističe se jedno ime, a to je Ange-Yoan Bonny, napadač milanskog Intera koji je tek prije tjedan dan promijenio državljanstvo iz francuskog u bjelokošćansko.

Osim njega, to je učinio i Elye Wahi, napadač Nice koji je ove godine također promijenio državljanstvo, no on je već upisao nastup u prijateljskoj utakmici za Slonove. To je učinio u pobjedi od 1:0 protiv Škotske.

Treba izdvojiti da na popisu nema nekadašnje zvijezde Crystal Palacea Wilfrieda Zahe koji je u siječnju bio u kadru za Afrički kup nacija. Zaha je inače suigrač hrvatskog vratara Kristijana Kahline koji čuva mrežu Charlotte FC-a.

Obala Bjelokosti će na ovom turniru igrati u skupini E s Curacaom, Njemačkom i Ekvadorom. Trostruki osvajač Afričkog kupa nacija nikada nije prošao skupinu na Svjetskom prvenstvu pa će ove godine imati pravu priliku jer čak osam trećeplasiranih reprezentacija prolazi u šesnaestinu finala.