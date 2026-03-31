Afrička reprezentacija vratila se na Svjetsko prvenstvo nakon 52 godine pauze

DR Kongo svladao Jamajku i nakon više od 50 godina ide na Svjetsko prvenstvo

Ako ste imali viška energije nakon dramatične pobjede Bosne i Hercegovine nad Italijom, onda ste sigurno ostali gledati utakmidu Demokratske Republike Kongo i Jamajke u Meksiku. Tamo se također moralo odigrati dva sata nogometa kako bismo saznali pobjednika. Nakon 120 minuta pobjeda od 1:0 je pripala Kongu koji je tako izborio svoje drugo Svjetsko prvenstvo u povijesti.

Golova nije bilo nakon 90 minuta iako je dva puta mrežu Jamajke tresao Cedric Bakambu. Međutim, njegovi pogoci nisu priznati zbog zaleđa. Nije to pokolebalo Kongoance koji su bili bolji i u dodatnom vremenu. Svoju prednost ostvarili su koncem prvog produžetka kada je Axel Tuanzebe kukom zabio nakon udarca iz kuta.

Pogodak se provjeravao zbog mogućeg igranja rukom, ali treća je bila sreća i DR Kongo je napokon poveo u utakmici kojom su dominirali. Jamajka je nakon toga uspjela pritisnuti afričku državu, ali nisu uspjeli slomiti Lionela Npasi-Nzaua.

Nije im pomogla ni ozljeda glavnog suca Facunda Tella koji je morao biti zamijenjen. Nakon toga se razbilo i ono malo ritma što je utakmica imala pa je Kongo bez problema sačuvao prednost od 1:0.

Ovim slavljem je DR Kongo došao do svog drugog Svjetskog prvenstva, a prvog nakon 52 godine. Posljednji put kad je ova afrička zemlja nastupala na najvećoj svjetskoj smotri bila je 1974. godina, a tada se država zvala Zair. Na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku DR Kongo će igrati u skupini K s Portugalom, Uzbekistanom i Kolumbijom.