Afrička kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo ispisat će povijest, a zbog otkazivanja jedne reprezentacije nastao je potpuni kaos

AP Photo

U posljednjim utakmicama afričkih kvalifikacija u srijedu Niger je pobijedio Kongo s 3:1 dok je Zambija na gostovanju slavila protiv Tanzanije s 1:0. Važne su to pobjede za obje ekipe koje su tako zadržale nadu za drugo mjesto koje može voditi u dodatne kvalifikacije. No, baš zbog ove skupine, grupe E situacija u afričkim kvalifikacijama je u potpunom kaosu.

Naime, reprezentacija Eritreje nije sudjelovala u ovoj skupini pa je tako ona brojala pet reprezentacija dok su sve ostale grupe imale šest. To ne bi bilo bitno da svaka drugoplasirana momčad ide u dodatne kvalifikacije, no kako samo četiri od njih devet dobivaju tu čast, situacija se komplicira.

Zbog otkazivanja Eritreje neće vam pomoći gledanje tablica drugoplasiranih ekipa na raznim stranicama koje vam donose nogometni sadržaj. Razlog za to je što će se svim drugoplasiranim ekipama, osim u skupini E, brisati susreti protiv posljednje momčadi skupine.

Tako Gabon, Madagaskar, Burkina Faso, Kamerun, DR Kongo, Namibija, Uganda i Južna Afrika moraju kalkulirati svoje bodove. Trenutačno su na četiri pozicije koje vode u dodatne kvalifikacije redom postavljeni Kamerun (14), Gabon (13), Madagaskar (13) i Burkina Faso (12). Prije posljednjeg kola, a nekima prije posljednja dva kola, tako imamo zanimljivu situaciju.

Nijedna ekipa nije sigurno među četiri najbolje reprezentacije. Ono što je sigurno je da ćemo vjerojatno gledati ispisivanje povijesti. Ako Kamerun ostane na drugom mjestu onda će Zelenortska Republika prvi puta u povijesti izboriti Svjetsko prvenstvo.

U slučaju da Kamerun preskoči Zelenorčane, onda će biti izgledno da će interkonfederacijski playoff izboriti jedna od ekipa koje nikad nisu bile na Mundijalu jer bi bez Kameruna sva četiri najbolja druga činile ekipe koje nikad nisu bile na prvenstvu. U ovom ciklusu sve će saznati, ali afrički nogomet s ludilom sigurno neće razočarati.

