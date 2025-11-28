Adriano Jagušić za SK: Nisam htio u Dinamo, doveo je osam igrača na mojoj poziciji. A najbolji igrač lige je Fruk

Podijeli :

Adriano Jagušić ovih je dana nogometaš o kojem se možda i najviše priča u SHNL-u. Dvadesetogodišnjak iz sela Kloštara Vojakovačkog nadomak Koprivnice koji je u prvi mah u žižu javnosti dospio zbog toga što je nazvan po bivšem sjajnom brazilskom napadaču Adrianu i tome što je po struci vozač kamiona, sada je postao 'the real deal'. Prava stvar. Oduševljava golovima, igrom i već je na pretpozivu hrvatske reprezentacije...

Još se i prošle sezone moglo ‘namirisati’ da se u Koprivnici ‘kuha’ nešto dobro. Ne samo što je tadašnji trener Mario Kovačević vodio Slaven Belupo do finala Kupa i dugo ga držao na kursu prema Europi (koja je na kraju ostala za korak nedostižna), nekako u pozadini oblikovao se nogometni put Adriana Jagušića.

Iz Belupa se pohvalili: ‘Naš igrač je dobio Dalićev pretpoziv, mogao bi ispisati povijest kluba!’ Trener Slavena: ‘Jagušić je genijalac’

Od prvih dana otkad je debitirao za seniore Slavena vidjelo se da ima ono nešto. Lani je imao učinak od sedam golova i tri asista, uz neke uistinu senzacionalne golove, a ove sezone ostvario je korak dalje. Zabija još i više golova, i to kakvih. Gotovo je svaki kandidat za gol mjeseca ili čak gol sezone. U SHNL-u ima pet golova i pet asistencija, uz još dva gola u Kupu i dvije asistencije u U21 reprezentaciji. A Slaven je pritom visoko rangiran u poretku, treći. Odmah iza Hajduka i Dinama. Bolji start sezone Slaven dugo nije imao.

I pored toga zapeo je za oku i Zlatku Daliću. A kad iz dresa Slavena, a ne Dinama, Hajduka ili Rijeke, dospiješ na popis Vatrenih (doduše kroz pretpoziv), onda znaš da vrijediš. Transfermarkt ga procjenjuje na 1.8 milijuna eura, ali sve su glasnije priče da ga Farmaceuti neće pustiti za manje od pet milijuna. Hoće li taj iznos biti spreman platiti Dinamo ili će Jagušić odmah put inozemstva, tek ćemo vidjeti.

Dakle, Adriano Jagušić igrač je o kojem svi pričaju. Tim povodom zaputili smo se u Koprivnicu gdje nas je na stadionu dočekao susretljivi glasnogovornik kluba Vedran Tkalec.

U malom, ali simpatičnom i lijepo uređenom VIP salonu stadiona Ivan Kušek Apaš popričali smo s Jagušićem i najmlađim trenerom SHNL-a Marijom Gregurinom. U ovom tekstu donosimo vam razgovor s Jagušićem, a intervju s Gregurinom objavit ćemo u subotu 29.11.

Jagušić nam je u razgovoru iskreno progovorio o tome zašto nije ovog ljeta otišao u Dinamo, ostaje li u Slavenu do kraja sezone, tko je trenutno najbolji igrač SHNL-a, protiv koga mu je u ligi najteže igrati, za koga kaže da je ‘dobrica, ali zna zavikati’, gdje bi jednog dana volio igrati, a zamolili smo ga i da nam po pojedinim kategorijama sastavi idealnog nogometaša.

Adriano, kakav je osjećaj biti igrač o kojem se najviše govori u HNL-u?

”Drago mi je sve što se događa. Nisam mogao ni zamisliti da će ova polusezona biti takva. Pet golova i pet asistencija… Samo da je zdravlja i da nastavim tako.”

Mijenja li ti se život, zaustavljaju li te ljudi na ulici i kako se nosiš s tom pažnjom?

”Zaustavljaju me za fotografije, to mi je odjednom postalo šok. Nakon dvije utakmice svi se sad javljaju za dresove… Lijepo je.”

Dobro, nije baš nakon samo dvije utakmice. Ne budi skroman.

”Dobro, ali stvarno je tako. Bio je Varaždin pa reprezentacija i nakon toga Vukovar s ovim golovima. Tu je sve krenulo.”

Kad si već spomenuo reprezentaciju, kako si reagirao na vijest o pretpozivu izbornika Zlatka Dalića?

”Prvo mi je direktor poslao poruku. Pomislio sam da je u pitanju U21 reprezentacija, a onda sam vidio potpis Zlatka Dalića. Nisam mogao vjerovati. Odmah sam zvao mamu, tatu, curu… Čudno je bilo.”

Puno se priča o tome da zaslužuješ mjesto na SP, je li to cilj ove sezone?

”Nadam se, ali ima još više od pola godine do toga. Na meni je da radim, igram i zabijam i nadam se da će se taj pretpoziv pretvoriti u poziv.”

Izbornik je izjavio da te prate i da ćeš uskoro debitirati ako ovako nastaviš. Sigurno je lijepo to čuti.

”Drago mi je to čuti kao mladom igraču. Nisam mogao ni slutiti što će mi se sve dogoditi u zadnjih godinu dana. To me još više motivira. Uživam.”

A sigurno bi bilo lijepo uhvatiti možda i zadnju priliku zaigrati s Lukom Modrićem?

”Naravno! On je uzor svima nama mladim igračima, tako i meni.”

Da prijeđemo malo na tvoje golove. Kao da ne znaš zabiti ‘normalan’, običan gol, nego same neke eurogolove. Ili iz daljine ili gotovo s centra kao sada protiv Vukovara. Jesu li tu golovi posljedica vježbanja ili je stvar instinkta u tim situacijama?

”To se dogodi u trenutku. Gol se ne može zabiti ako ne pucaš. Sad protiv Vukovara golman je pogriješio, vidio sam da je daleko od gola i probao sam. Hvala Bogu, sad sve ulazi i samo neka tako nastavi. Ja sam takav tip. Kad vidim prostor za šut, ne razmišljam.”

Otkud ta moćna ljevica?

”Sve je to zbog rada, još iz juniora. Nakon treninga sat vremena pucam voleje, iz daljine, izvodim slobodnjake… Sad se sve vraća. Radim sada i na desnoj nozi, moram je popraviti.”

Puno si lijepih pogodaka postigao, koja bi bila top 3?

”Prvi protiv Osijeka kad sam bio u konkurenciji za gol sezone. Onda Lokomotiva i sad se dvoumim između gola Gorici lani u kupu ili ovog sada protiv Vukovara.”

Već si sada nadmašio učinak golova i asistencija iz prošle sezone, jesi li imao kakav cilj prije početka sezone?

”Jesam, cilj je bio imati deset golova i asistencija zajedno. To sam već ostvario tako da je idući cilj 20. Računajući i reprezentaciju.”

Da prijeđemo malo na glavnu temu ovog ljeta, tvoj neodlazak u Dinamo. Je li to bila ozbiljna priča i jesi li zaista mogao otići u Maksimir da si htio?

”Mogao sam, ali nisam htio. Više me vukao Slaven. Znam kako su se neki igrači zeznuli kad su otišli. Razmislio sam, pričao malo doma sa svojima i s agentom i odlučio da je najbolje ostati tu.”

Jagušić objasnio zašto je odbio Dinamo: ‘Nisam pogriješio’ Jedan od najboljih igrača HNL-a ipak ne dolazi u Dinamo? Navodno se pojavio ozbiljan interes iz Njemačke

Ne bi baš svatko odbio Dinamo, je li to bila teška odluka?

”Jedan dan bi me baš vuklo da idem, a drugi dan ne bi. Kad sam popričao sa svima, odlučio sam ostati. Vidio sam da je Dinamo doveo osam igrača na mojoj poziciji. Možda bih se izborio, a možda ne bih.”

Je li uopće bilo priče s Dinamom oko toga kakav bi tvoj status bio?

”Iskreno, ne sjećam se. Samo sam rekao da želim ostati tu i skupljati minute i iskustvo.”

A je li možda bilo kakvog prkosa u tebi s obzirom na to da te u Dinamu nisu prepoznali kao kadeta?

”To sam zaboravio u juniorima, prošlo je, ali naravno mozak sve pamti. I o tome sam malo razmišljao, no ovo je ipak seniorski nogomet. Nije mala stvar da te želi Dinamo.”

Kakva je sada priča, ostaješ li u Slavenu do kraja sezone ili je već na zimu moguć transfer? Kaže tvoj agent Matej Škegro da postoji ozbiljan interes iz Rusije i Njemačke.

”O tome ne razmišljam. Ako dođe ponuda, razmislit ćemo. Ali meni se čini da to još nije to. Trebao bih odigrati još ovu polusezonu u Slavenu. Vidjet ćemo kako ću se osjećati i odigrati do kraja polusezone. Ne daj Bože neke ozljede.”

Rijetkost je kod mladih igrača vidjeti takvu zrelost i skromnost da priznaš kako još nisi spreman za iskorak. Leži li razlog u okolini koja te drži na zemlji?

”Roditelji su skromni poput mene. Tako su me odgojili. Također, i to što sam iz sela je glavni faktor. Skroman sam, ne žurim nikamo.”

Smatraš li da si nadrastao HNL i da možeš odmah u inozemstvo poput Nikole Katića i Lovre Zvonareka koji su to učinili izravno iz Slavena?

”Može se, da, ali treba pametno izabrati. Lovro se malo zeznuo, ali sad se vraća u Švicarskoj. Dobro bi došla neka međustepenica. Primjerice, ne Bayern ili Borussia nego Girona ili Sevilla, tako nešto.”

Što ako se Dinamo opet javi ove zime, kakav će biti tvoj odgovor?

”Bilo bi puno razmišljanja. Ovisilo bi dosta o drugim ponudama, ali nastojim se ne zamarati time. Klub i menadžer se time bave. Ja samo igram, treniram i radim na sebi. Slaven je moj dom, svi me ovdje vole i uživam. Ne razmišljam još o odlasku.”

U kojoj bi ligi volio igrati jednog dana?

”U španjolskoj.”

Tko ti je draži, Real ili Barcelona?

”Više sam za Real.”

Igrački uzori?

”Palmer i Dybala, čak i Foden.”

Protiv kojeg ti je igrača u SHNL-u bilo najteže igrati?

”Protiv Selahija sam mrzio igrati. Stalno ti je tu, diše ti za vratom, ne da ti prostora. Mišić isto.”

Na čemu još možeš napredovati?

”Radim na tome da mi desna noga bude bolja, a i brzina. Obranu sam već dosta popravio, vidi se napredak.”

Kako bi usporedio trenere Kovačevića i Gregurinu, ima li razlika?

”Nema. Taktički je sve isto. Jedino je malo problem bio u početku što je Gregurini ovo prvi posao i odmah u prvoj ligi, a najmlađi je trener. No dobro se snašao, prihvatili smo ga, treći smo.”

Tko je stroži od njih dvojice, da zna zavikati?

”Možda Kova. Dobrica je, ali znao je nekad.”

Kako bi opisao trenera Gregurinu?

”Vodio me još u kadetima i juniorima. Tu mi je već bio vrhunski trener. Ima znanje, a sad i iskustvo koje je stekao s Kovačevićem. Lijepo mi je raditi s njim, baš uživam. A i dobar je kao čovjek, možeš popričati s njim.”

Nakon slabijeg ulaska u sezonu (tri poraza u prve četiri utakmice) sad ste treći, mijenja li to ambicije? Nije lako ponoviti lanjsku sezonu.

”Nije lako, da, ali ako ovako nastavimo možemo dogurati jako daleko. Bio sam uvjeren da nećemo biti nisko u poretku. Vjerovao sam u ekipu i trenera.”

Je li liga jača ili slabija nego lani?

”Jača je. Mi smo treći, a šesti ima samo tri boda manje. Razlike su male i bit će velika borba.”

Možete li i do Europe?

”Nadam se da hoćemo. To nam je svima cilj.”

Koja ti pozicija najviše paše?

”Desetka, iza napadača. Ili desni vezni. Tu se najbolje snalazim.”

Tko je trenutno najbolji igrač lige?

”Fruk. Možda je bio malo u padu par utakmica, ali sad je zabio hat-trick i drži konstantu. Pokazuje kvalitetu i mislim da je on trenutno najbolji.”

A koga od ostalih posebno cijeniš i voliš gledati?

”Vignato iz Rijeke mi je zapeo za oko. Hoxhu je isto lijepo gledati. A moram spomenuti i Livaju, iako u zadnje vrijeme nije igrao.”

Imaš li običaj mijenjati dresove?

”Počeo sam sad. Skupio sam od Belcara, Melnjaka, Čaića i Krivaka.”

Tko ti od protivnika najmanje paše po postavci igre?

”Istra. Taktički je jako dobro posložena. Igraju obranu na čovjeka i stalno su tu, gusti, nemaš puno prostora. Moraš puno razmišljati par koraka unaprijed.”

Kako bi izgledao tvoj idealan nogometaš?

”Lijeva noga Messi, desna noga Cristiano Ronaldo, igra glavom Sergio Ramos, dodavanje Luka Modrić, brzina Gareth Bale, nogometni IQ Sergio Busquets.”

Što radiš u slobodno vrijeme?

”U zadnje vrijeme često odem na padel. Solidan sam, haha. Imam kući dva psa pa prošetam s njima, imam i curu pa i s njom budem… Jednom tjedno odem kod svojih, oni su ostali u našem selu, Kloštar Vojakovački.”

Kad smo kod toga, kako je bilo odrastati na selu?

”Sjećam se da sam po cijele dane bio u autu, haha. Ujutro trening, s treninga u školu i navečer doma. Ali drago mi je što sam iz sela. Uživaš u miru i tišini, imaš privatni život.”

Poznato je da si po struci vozač kamiona, zašto si baš to odabrao?

”Htio sam što prije završiti školu, a to mi se svidjelo. Uz to, dobiješ besplatnu vozačku. Malo me smetalo što traje tri godine, ali na kraju sam jedva čekao da završi, haha. Jer nogomet je tada već postao jako ozbiljan.”

Da se vratimo na aktualnosti – tko će biti prvak Hrvatske?

”Stvarno ne znam. Svi su na bod, dva. Sad se i Rijeka polako diže.”

A čime bi bio zadovoljan na kraju sezone?

”Da izborimo Europu i uđemo opet u finale Kupa.”

Razmišljaš li i o utrci za najboljeg strijelca lige? Vodi Toni Fruk sa sedam golova, ti si na pet.

”Možda bih i mogao kad me već ovako krenulo. Nadam se da ću konkurirati, ali to je zadnje o čemu razmišljam. Bitni su mi Europa i Kup. Ne bi mi značilo da budem najbolji strijelac, a ne napravimo ništa.”