Aberdeen nadoknadio zaostatak 0-2 pogotkom i asistencijom Ante Palaverse

xMalcolmxMackenzie by Guliver

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Aberdeen je odigrao 2-2 protiv FCSB-a, a najbolji igrač u domaćim redovima bio je hrvatski nogometaš Ante Palaversa.

Rumunjski sastav je poveo u 32. minuti golom Daniela Birligea. Samo sedam minuta kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon što je isključen Juri Cisotti. No, bukureštanski klub je ubrzo zabio i drugi gol, a strijelac je bio Darius Olaru u 47. minuti.

Aberdeen se vratio u život u 61. minuti golom 25-godišnjeg hrvatskog veznjaka koji je u škotskom klubu od kolovoza prošle godine kada je stigao iz Troyesa. Konačnih 2-2 postavio je Ester Sokler na Palaversinu asistenciju. Uzvratni susret je 28. kolovoza u Bukureštu.

Danski Midtjylland korak je do plasmana u Europsku ligu nakon što je u prvom susretu play-offa pobijedio finski KuPS sa 4-0. Golove za danski sastav zabili su Adam Buksa (15), Dario Osorio (19) i Junior Brumado (80, 90+1).

U domaćim redovima je cijeli susret odigrao hrvatski stoper Martin Erlić koji je u 71. minuti zaradi žuti karton. Erlić je u Dansku preselio ovoga ljeta nakon što je prošlu sezonu igrao za Bolognu. Tijekom karijere nosio je i dres Spezije, Sassuola i Sudtirola. Uzvratni susret je 28. kolovoza u Kuopiju.

Panathinaikos je preokretom stigao do pobjede 2-1 protiv Samsunspora.

Logi Tomasson je doveo turski sastav u vodstvo u 51. minuti, a za grčki klub su zabili Giorgos Kyriakopoulos (66) i Erik Palmer-Brown (74). Tin Jedvaj nije konkurirao za sastav atenskog kluba.

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara, koje vodi Igor Štimac, izgubili su na svom terenu od nizozemskog Utrechta sa 0-2.

Zrinjski je u prvome dijelu igre bio bolja momčad protiv favoriziranog Utrechta, a igrači Igora Štimca zadavali su muke Nizozemcima i kreirali nekoliko ozbiljnih prigoda.

Ipak, momčad Utrechta povela je u 39. minuti susreta kada je s 11 metara bio precizan David Min. Sudac Georgi Kabakov je na signaliziranje VAR-a dosudio najstrožu kaznu iako je ruka Petra Mamića bila na travnjaku. Drugi gol postigao je Jensen u 85. minuti susreta nakon sjajnog protuudara gostiju. Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu.

Za Zrinjski je nastupilo osam hrvatskih nogometaša. Duje Dujmović, Karlo Abramović i Leo Mikić su odigrali cijli susret. Jakov Pranjić je igrao do 64. minute, Antonio Ivančić do 76. minute, Marko Vranjković je ušao u 56. minuti, a Tomislav Kiš osam minuta kasnije. Petar Mamić je igrao do 90. minute kada je zaradio crveni karton.

Slovan je Bratislavi izgubio od Young Boysa sa 0-1, a gol odluke je zabio Chris Bedia u 15. minuti. Marko Tolić je za Slovan zaigrao od 86. minute.

Lech Poznanj je doživio težak domaći poraz od Genka sa 1-5.

Za goste su strijelci bili Patrik Hrošovsky (10, 25), Bryan Heynen (33), Oh Hyeon-Gyu (40, 48). Za poljski sastav je gol zabio Filip Jagiello (19). Hrvatski nogometaš Antonio Milić igrao je za Lech do 26. minute kada je zbog ozljede napustio teren.