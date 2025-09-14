40? Godine su samo broj! Modrić dominirao terenom pa prvijencem donio pobjedu Milanu!

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno by Guliver

Nogometaši Milana upisali su u trećem kolu talijanske Serie A drugu pobjedu, na domaćem terenu su s minimalnih 1-0 pobijedili Bolognu.

Junak pobjede bio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je postigao jedini pogodak nakon sat vremena igre. Bio je to njegov premijerni u dresu Milana gdje je došao ovog ljeta iz madridskog Reala.

U reprizi prošlosezonskog finala talijanskog kupa Milan je dominirao od početka. No, sve do 61. minute su domaći igrači promašivali šanse ili pogađali suparnički okvir vrata. Ključni trenutak dogodio se u 61. minuti, a navijače je na noge podigao 40-godišnji hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Saelemaekers je lijepo ubacio loptu u šesnaesterac gdje je natrčao Modrić i s 15 metara precizno naciljao suparničku mrežu za delirij na stadionu. Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan.

I do kraja je Milan napadao, ali sve je ostalo samo na tom Modrićevom pogotku.

U trećem kolu Serie A do prve su pobjede u sezoni stigli nogometaši Sassuola, povratnici u elitni rang, na domaćem terenu su s minimalnih 1-0 svladali Lazio. Pogodak odluke Sassuolo je postigao u 70. minuti, a gol vrijedan tri boda zabio je Fadera. Nakon dva startna poraza Sassuolo je došao do prve pobjede, dok je Lazio upisao drugi poraz.

U trećem kolu nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski strateg Ivan Jurić, upisali su prvu pobjedu, s uvjerljivih su 4-1 nadigrali Lecce u Bergamu. U 37. minuti Lecce je načeo Scalvini golom za 1-0, a u nastavku je uslijedio još jači udar Atalante koji je rezultirao s tri nova pogotka. Dva je postigao De Ketelaere, u 51. i 73. minuti, a jedan Zalewski u 70. minuti za 4-1. Počasni pogodak na drugoj strani je postigao N’Dri u 82. minuti.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u startnoj postavi Atalante, a Jurić ga je zamijenio u 59. minuti.

Udinese je u gostima pobijedio Pisu 1-0 koja nakon tri kola ima remi i dva poraza. Domaćina nije spasio ni hrvatski vratar Adrian Šemper koji je jednom kapitulirao, ali to je gostima bilo dovoljno za tri boda. Strijelac je bio Iker Bravo u 14. minuti.

U prvom nedjeljnom susretu ovog kola Torino je iznenadio Romu u gostima te je pobijedio 1-0. Jedini pogodak je postigao Simeone u 59. minuti. Bio je to prvi poraz Rome u sezoni i prva pobjeda Torina. Uz to, Rimljani su primili prvi ligaški pogodak, a Torino je došao do premijernog gola.