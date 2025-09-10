Zvijezda Bullsa produžila ugovor, evo koliko će zaraditi u četiri godine

10. ruj 2025
AP Photo/Paul Beaty via Guliver

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Chicago Bulls produžila je ugovor s talentiranim 22-godišnjim Australcem Joshom Giddeyem za još četiri godine,

Prema navodima američkih medija vrijednost ugovora je 100 milijuna dolara.

Visok 2,03 metra, Giddey igra na poziciji braniča te je prošle sezone u dresu Bullsa prosječno postizao 14.6 koševa, 8.1 skokova i 7.2 asistencija. U 70 utakmica ostvario je i sedam triple-double učinaka.

Giddey je u Bullse stigao prošlog ljeta iz Oklahoma City Thundera u zamjenu za Alexa Carusa, a 2021. ga je upravo Thunder izabrao kao šestog na draftu.

