Zadar upisao visoki poraz na gostovanju kod Cedevite

Podijeli :

KK Zadar

Košarkaši Zadra upisali su u trećem kolu skupine B regionalne ABA lige i drugi poraz, Cedevita Olimpija je na svom parketu u Ljubljani bila bolja od hrvatskog prvaka s uvjerljivih 97-72 (19-19, 28-17, 27-13, 23-23).

Početak susreta nije otkrivao da će ovo biti teška večer za Zadrane koji su imali 19-19 nakon prve četvrtine. Na odmor su Zadrani otišli s minusom od 11 poena, a potpuno je hrvatski sastav stao u trećoj dionici. Taj dio igre je Zadar izgubio 13-27 i posve se raspao.

Kod Zadrana je najbolji bio Lovro Mazalin koji je ubacio 15 poena, a ostvario je još dvije asistencije i pet skokova. Marko Ramljak je dodao 12 poena uz tri asistencije i četiri skoka.

Umoja Gibson je u domaćem sastavu postigao 16 poena uz šest asistencija, a Joseph Girard 15 koševa uz 3-4 za tri poena.

U gornjem domu ljestvice skupine B Spartak s utakmicom manje ima 2-0, a Cedevita Olimpija, Budućnost i Vienna po dvije pobjede i poraz. Zadar je na omjeru 1-2.