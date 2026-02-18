Zadar teškom mukom pobijedio Dinamo i izborio polufinale Kupa protiv Splita

Podijeli :

Zvonko KUCELIN/KK Zadar via Guliver Images

U posljednjoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Krešimira Ćosića u dvorani Dražen Petrović sreli su se Zadar i Dinamo. Zadrani su bili veliki favoriti, ali su na kraju nako dosta muke došli do pobjede od 78:66.

Od početka se vidjelo da neće Zadru biti lagano protiv Dinama u Zagrebu. Prva četvrtina završila je samo s +4 (25:21) za Zadar, a nakon prvih 20 minuta rezultat je bio 43:38 za Zadrane.

Ista meta, isto odstojanje bilo je i nakon treće četvrtine što je značilo da je Zadar u posljednjih 10 minuta ušao s prednošću 58:53.

Uspio je Zadar tu prednost sačuvati do kraja susreta te su na kraju slavili sa 78:66 i izborili polufinale Kupa Krešimira Ćosića gdje ih čeka Split.

Najučinkovitiji igrač kod Zadra bio je Vladimir Mihailović s 23 poena dok je u redovima Dinama najbolji bio Amerikanac DeLonnie Hunt s 30 poena.