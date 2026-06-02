Zadar razbio Cibonu i poravnao rezultat u seriji

Košarkaši Zadra uvjerljivo su svladali Cibonu rezultatom 92:57 u drugoj utakmici finala SuperSport Premijer lige te tako poravnali omjer u seriji na 1:1.
Momčad Danijela Jusupa od samog je početka nametnula svoj ritam. Zadrani su već nakon prve četvrtine imali deset poena prednosti, a razlika je iz minute u minutu rasla sve do konačnih +34.
Prvo ime susreta bio je Vladimir Mihailović s 18 poena, šest skokova i dvije asistencije. U redovima Cibone najviše je pokazao Jan Palokaj, koji je utakmicu završio s 10 poena.
Finalna serija sada se seli u Zagreb. Treća utakmica igrat će se 5. lipnja od 20 sati u Draženovu domu, gdje će obje momčadi tražiti prelazak u vodstvo u borbi za naslov prvaka Hrvatske.
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