Zadar lagano protiv ‘susjeda’ iz Šibenika, zadržali su vrh ljestvice

KK Zadar/Andrej Jancijev via ABA League

U jedinom susretu 17. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše prvak Zadar na svom je terenu svladao Šibenku sa 91-71 (30-21, 21-23, 22-5, 18-22).

Toni Torbarina je sa 23 koša predvodio Zadar, dok je Martin Jelić ubacio 25 za Šibenku.

Vodeći Zadar ozbiljno je otvorio dvoboj i poveo sa 22-8, no igrači zadnje Šibenke uspjeli su se vratiti u dvoboj te do kraja prvog poluvremena smanjiti na 51-44. No, treću četvrtinu Zadar je odigrao maksimalno ozbiljo, to razdoblje dobio sa 22-5 i riješio pitanje pobjednika.

Zadar je na vrhu ljestvice s omjerom pobjeda i poraza 15-2, odmah iza je Split sa 14-2, dok je Šibenka na dnu sa 3-14.