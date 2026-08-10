Wembanyama cilja neoborivi rekord: ‘Da, mogu to napraviti’

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AP Photo/Eric Gay via Guliver

Francusko čudo od djeteta smatra da je čuveni rekord Wilta Chamberlaina star 64 godine dostižan.

Legendarni centar postigao je 100 poena u pobjedi tadašnjih Philadelphia Warriorsa nad New York Knicksima (169:147), u utakmici odigranoj 2. ožujka 1962. godine. Uz to, prikupio je i 25 skokova.

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Mnogi ljubitelji košarke skeptični su prema vjerodostojnosti ovog dostignuća jer utakmica nije prenošena na televiziji. Postoje samo oskudne zvučne snimke iz četvrte četvrtine i novinski članci koji svjedoče o čudu u Hersheyju.

Kada je mlada zvijezda San Antonio Spursa i jedan od najtalentiranijih igrača današnjice upitan vjeruje li da i sam može doći do “stotke” u jednoj utakmici, odgovor je bio kratak i jasan:

“Da, slažem se.”

Da to nije potpuno nemoguće, pokazao je protekle sezone Bam Adebayo. Centar Miamija prestigao je Kobea Bryanta na drugom mjestu vječne liste ubacivši čak 83 poena u pobjedi nad Washingtonom (150:129). Iz igre je šutirao ispod 50% (20/43), a da je bio samo nešto precizniji izvan linije za tri poena (7/22), mogao se opasno približiti troznamenkastom broju ili čak srušiti rekord.

Wembanyama je u prošloj natjecateljskoj sezoni prosječno bilježio 25 poena po utakmici, dok je rekord karijere postavio 13. studenoga 2024. godine protiv Wizardsa, kada je zaustavio sat na 50 poena. Na pola je puta do stotke, a tek su mu 22 godine.