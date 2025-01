VIDEO / Zvezda u zadnjoj sekundi slavila protiv Partizana, Hezonja izbačen protiv Monaca

Podijeli :

Olympiacos se s kamatom revanširao Efesu za poraz u dramatičnoj utakmici iz prvog dijela sezone – u Pireju su crveno-bijeli slavili protiv turskog rivala.

Vrlo brzo je Olympiacos stekao dvoznamenkastu prednost (25:14), a na kraju prve četvrtine domaći su imali velikih +15 (29:14).

Grčki sastav držao je dvoznamenkastu prednost gotovo cijelo prvo poluvrijeme (41:31), no u završnici je Efes uspio smanjiti zaostatak (47:40). Na početku treće četvrtine Turci su se približili na samo tri poena zaostatka (47:44), ali…

Olympiacos je ponovno podigao razinu igre, a posebno su se istaknuli Vezenkov i Fournier, koji su neumorno punili koš Efesa. Toliko da su domaći pred ulazak u posljednju četvrtinu imali sigurnih 13 poena prednosti (74:61).

Kad su domaći povećali prednost na +18 (81:63), činilo se da je pobjednik već odlučen. Ipak, Efes nije odustajao – serijom trica smanjili su na 90:87, 24 sekunde prije kraja. No, za potpuni preokret nisu imali dovoljno snage.

Ovom pobjedom Olympiacos se vratio na vrh ljestvice s omjerom 17 pobjeda i pet poraza, jednim trijumfom više od Fenerbahçea, koji ima i utakmicu manje.

Košarkaši Monaka ostvarili su važnu pobjedu protiv Real Madrida rezultatom 77:73 (20:13, 16:26, 23:17, 18:17) u utakmici Eurolige.

Ekipa iz Kneževine odigrala je izuzetno dobru obrambenu utakmicu, neutralizirajući većinu napadačkih opcija kraljevskog kluba. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se u posljednjoj četvrtini kada je Mario Hezonja isključen nakon dvije uzastopne tehničke pogreške. Do tog trenutka bio je najbolji igrač Reala s 15 poena i osam skokova.

VIDEO / Isključeni Hezonja poludio, pa se probao obračunati sa sucima

Monaco je odlično otvorio utakmicu, ponajviše zahvaljujući čvrstoj obrani. Nick Calathes postigao je šest poena, Alpha Diallo dodao je pet, dok je Real imao velikih problema sa šutom.

U drugoj četvrtini činilo se da se slika neće promijeniti – Madriđani su u jednom trenutku imali katastrofalan šut za tri poena (1/11). Međutim, tada je Hezonja preuzeo odgovornost i povezao nekoliko ključnih pogodaka, što je omogućilo Realu da do kraja prvog poluvremena napravi seriju 20:4 i preokrene rezultat u svoju korist.

U nastavku, Monako je ponovno podigao intenzitet obrane i pokazao iskustvo u trećoj četvrtini. Facundo Campazzo nikako nije mogao pronaći pravi ritam, a trener Reala Chus Mateo pokušao je s Sergiom Llullom, no ni ta promjena nije donijela željeni rezultat.

U posljednjoj dionici Monako je imao blagu prednost, no ključni trenutak dogodio se kada je Hezonja isključen. Od tog trenutka domaći su napravili seriju i došli do prednosti od deset poena. Ipak, Real se nije predavao – Madriđani su postupno smanjivali zaostatak, a Campazzo je 24 sekunde prije kraja pogodio tricu i dodatno zakomplicirao završnicu. No, Monako je izdržao pritisak i na kraju zasluženo slavio.

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Partizan u drugom ovosezonskom euroligaškom “vječnom derbiju” rezultatom 73:71. Susret je odigran u Beogradskoj areni, a crveno-bijeli su ostvarili izuzetno važan trijumf.

Neočekivani ishod derbija

Uoči utakmice Partizan je, unatoč tome što je imao pobjedu manje od Zvezde, smatran velikim favoritom. Mnogi košarkaški analitičari bili su gotovo sigurni u pobjedu ekipe Željka Obradovića, no baš kao i u prvom derbiju 11. kola, pokazalo se da je proglašavanje favorita u ovim susretima često neutemeljeno.

Crveno-bijeli su ovaj put bili spremni na snažan pritisak Partizana, koji je agresivno otvorio susret. Iako je domaći tim u početku dominirao u skoku i pritisku na prenos lopte, Zvezda je serijom 11:4 preokrenula rezultat i prvu četvrtinu završila vodstvom 21:18.

Partizan je i u drugoj četvrtini nastavio s agresivnom igrom, ali je istovremeno pokazivao i znakove nervoze. Usprkos nekoliko izvrsnih blokada Isaka Bonge i Tyrica Jonesa, domaći nisu uspijevali kapitalizirati svoju prednost.

S druge strane, Zvezda je igrala strpljivo i racionalno, što joj je omogućilo da na poluvrijeme ode s prednošću od 42:37.

U nastavku utakmice Partizan je pronašao svog junaka – Carlika Jonesa, koji je postigao 12 od 14 poena svoje ekipe u trećoj četvrtini. Zvezda je u tom razdoblju zapala u svoju već prepoznatljivu “crnu rupu” u napadu, što je omogućilo Partizanu da tri minute prije kraja treće dionice povede 51:49.

Ipak, Zvezda je pronašla način da se vrati i serijom 6:2 završila treću četvrtinu s minimalnim vodstvom 55:53.

Na početku posljednje četvrtine Zvezda je izgledala bolje i povela 66:60, ponajviše zahvaljujući Filipu Petruševu i njegovim skokovima u napadu.

No, Partizan se nije predavao. Bonga je pogodio tricu za izjednačenje 68:68 tri i pol minute prije kraja, što je dodatno podiglo tenzije na parketu.

Zvezda se ponovno odvojila preko Bolomboja na 71:68, ali je Karlik Jones imao priliku za preokret. Pogodio je samo jedno slobodno bacanje i rezultat je bio 71:71 s minutom i devet sekundi do kraja.

U posljednjim trenucima susreta lopta je došla do Nemanje Nedovića, koji je sekundu prije kraja izborio tri slobodna bacanja. Pogodio je dva, treće namjerno promašio i Partizan više nije imao priliku za šut.