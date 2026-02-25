VIDEO / Zvezda slavila protiv Efesa, Žalgiris pobijedio Olympiacos nakon dva produžetka

Podijeli :

Nakon dva produžetka košarkaši Žalgirisa su na domaćem parketu, u utakmici 29. kola Eurolige, svladali pirejski Olympiakos s 99-94.

Nigel Williams-Goss i Sylvain Francisco su ubacili po 23 poena za litavski sastav, s tim da je Francisco tome dodao sedam asistencija i tri skoka. Williams-Goss je ostvario po tri skoka i tri asistencije. Taj je dvojac dobru pratnju imao u Mosesu Wrightu koji je dominirao pod koševima, a ogled je završio s 14 poena i 13 skokova.

Na drugoj strani odličan je bio Evan Fournier s 32 poena, tri asistencije i devet skokova.

Dugo vremena je Partizan na gostovanju prijetio Fenerbahceu, vodećem sastavu Eurolige, ali na kraju je turski sastav u Istanbulu slavio 81-78. Prvi junak pobjede Fenerbahcea bio je nezaustavljivi Talen Horton Tucker koji je postigao 29 poena uz 2-2 za tri poena i 8-10 za dva poena. Tome je dodao tri asistencije i četiri skoka.

Barcelona je u završnici zaprijetila, ali je ipak poražena u Bologni. Virtus je slavio 85-80 uz 22 poena Carsena Edwardsa i 19 koševa Alena Smailagića. Kod Barcelone je čak 27 poena ubacio Kevin Punter, ali bilo je nedovoljno za gostujuće slavlje.

Crvena Zvezda je kod kuće s 91:81 porazila Efes. Najbolji kod domaćina bio je Butler s 21 poenom, dok je goste predvodio Dozier također s 21.

Fenerbahce je vodeći na ljestvici s omjerom 21-7. Olympiakos i Valencia su na 18-10, Real na 17-11, dok 17 pobjeda i 12 poraza sada imaju Barcelona, Žalgiris i Crvena zvezda.