VIDEO / Zvezda do pobjede u Monaku nakon produžetaka

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veliku pobjedu na gostovanju kod Monaca u čudesnoj utakmici, nakon produžetka – 100:96 (27:21, 23:23, 18:27, 22:19, 10:6).

Crvena zvezda ostvarila je jednu od najvećih, ako ne i najveću pobjedu ove sezone, protiv Monaka u gostima. I to na kakav način – nakon produžetka za koji se izborila iako je u završnici utakmice imala zaostatak od deset poena.

Monaco je vodio i 87:77, ali je Zvezda smogla snage vratiti se u utakmicu. Najprije je prepolovila razliku (87:82), no Monako se tricom Dialloa ponovno odvojio (90:83).

Ni to momčadi Vasilisa Spanoulisa nije bilo dovoljno. U završnici je stvari u svoje ruke preuzeo Butler, koji je odmah pogodio tricu, a iznimno važni bili su i poeni Izundua, koji je skočio i zakucao nakon promašene trice McIntyrea (90:88).

Monaco je i dalje imao sve u svojim rukama, ali 30 sekundi prije kraja nije uspio izvesti loptu u dozvoljenom vremenu (pet sekundi). To je Butler kaznio poenima za izjednačenje. Monako je imao još 12 sekundi i posljednji napad nakon time-outa, no James je promašio tricu za pobjedu…

U dodatnih pet minuta Crvena zvezda je prije svega igrala odličnu obranu, a momčad je s dvije trice prema pobjedi povukao Nwora (96:92). Kalinić je u ključnom trenutku promašio dva slobodna bacanja, ali se nekadašnji reprezentativac Srbije ubrzo iskupio poenima nakon kojih je pobjednik definitivno bio odlučen (100:93).

