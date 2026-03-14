VIDEO / Zupcu veća minutaža u porazu od Knicksa, pogledajte zanimljiv detalj i sjajno zakucavanje Robinsona

Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je i drugu utakmicu za Pacerse. NY Knicksi nanijeli su im poraz 101:92.

Zubac je upisao 11 poena (šut iz igre 5-9, slobodna bacanja 1-2), osam skokova, jednu asistenciju, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu u 29 minuta igre protiv Knicksa.

Zupcu je to bio drugi nastup za Indianu, a dobio je znatno veću minutažu nakon što je u četvrtak u porazu od Phoenix Sunsa na parketu proveo samo 16 minuta.

U prve dvije utakmice za Pacerse Zubac je prosječno bilježio 9,5 poena i 7,0 skokova. Posebno je zanimljiv detalj s utakmice kada je sjajno zakucao Mitchell Robinson, a Zubac mu se samo ‘maknuo s puta’. Situaciju pogledajte od 00:57.

Jalen Brunson predvodio je napad Knicksa s 29 poena i devet asistencija, dok je OG Anunoby dodao 25 poena i osam skokova, čime su Knicksi osigurali svoju drugu uzastopnu pobjedu te šestu u posljednjih devet utakmica.

Hrvatski centar je izrazio uzbuđenje zbog novog okruženja.

“Gledajući momčad sa strane, činilo se da je zabavno. Samo biti na terenu s njima bilo je stvarno zabavno. Svi su agresivni u pokušaju zabijanja u svakom napadu. Svatko dobije priliku dotaknuti loptu. Puno je kretanja”, poručio je Zubac.

Prijelaz nije prošao bez izazova, osobito zbog pauze.

“Nisam imao priliku odmah igrati. Prošlo je otprilike pet tjedana. Samo sam htio odigrati tu prvu utakmicu da vidim kakav je osjećaj nositi ovaj dres i igrati s ovim dečkima.”

Glavni trener Rick Carlisle pohvalio je trenutačni utjecaj iskusnog centra, posebno opisujući njegove blokove kao “lomitelje kostiju”. Zubac, sada u svojoj desetoj NBA sezoni, skromno je prihvatio kompliment:

“Osjećam da sam uvijek bio dobar u postavljanju blokova, u razumijevanju kutova i onoga što suigrači vole.”

No, Zubac ipak priznaje:

“Još nisam na 100 %. Bez obzira koliko treniraš iza kulisa, natjecateljska forma je nešto drugo. Način na koji ova momčad igra, s puno tempa, definitivno je nešto na čemu moram raditi.”

