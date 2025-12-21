VIDEO / Zubac slavio u okršaju protiv Dončića, ali obojica se ozlijedila

Podijeli :

U noći između subote i nedjelje odigrano je 10 utakmica NBA lige.

Los Angeles Clippersi su kao domaćini svladali gradskog rivala Lakerse 103:88.

Utakmicu je obilježila ozljeda Luke Dončića. Slovenski reprezentativac zadobio je kontuziju lijeve noge u prvom poluvremenu i nakon toga se nije vraćao u igru.

Dončić je uoči utakmice bio vodeći strijelac NBA lige s najboljim učinkom u karijeri: 35,2 poena po utakmici, uz 9,1 asistenciju, 8,8 skokova i 1,7 ukradenih lopti.

Protiv Clippersa je postigao 12 poena uz šut 4/13 iz igre (1/6 za tri poena), pet skokova, dvije asistencije i četiri izgubljene lopte. Lakersi su na poluvremenu zaostajali 54:39.

Lakersi su već bili oslabljeni izostankom trojice startera: Austina Reavesa (list lijeve noge), DeAndrea Aytona (lijevi lakat) i Ruija Hachimure (desna prepona). Poraženu momčad predvodio je LeBron James s 36 poena, četiri skoka i tri asistencije, dok je Jake LaRavia utakmicu završio s 12 poena, 11 skokova i šest asistencija.

Za Clipperse su briljirali krilo Kawhi Leonard (32 poena, 12 skokova te po tri asistencije i ukradene lopte), razigravač James Harden (21 poen, 10 asistencija) i krilni centar John Collins (17 poena, 12 skokova). Ozljedu u prvom poluvremenu doživio je i hrvatski centar Ivica Zubac, koji se požalio na gležanj. Zubac je u 11 minuta provedenih na parketu zabio pet koševa, imao dva skoka i asistenciju.

Houston Rocketsi su u derbiju svladali jednog od glavnih konkurenata za sam vrh Zapada – u Denveru su bili bolji od Nuggetsa 115:101.

Rocketse je predvodio Kevin Durant, koji je utakmicu završio s 31 poenom (5/6 za tricu), šest skokova i pet asistencija.

Velik doprinos pobjedi dali su i bek Reed Sheppard (28 poena, šest asistencija, tri ukradene lopte), krilni centar Jabari Smith (22 poena, 10 skokova) te Amen Thompson (16 poena, šest asistencija).

Domaću momčad predvodio je srpski centar Nikola Jokić. Trostruki MVP NBA lige utakmicu je završio s 25 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Izostala je adekvatna podrška protivnika kakvi su Rocketsi – razigravač Jamal Murray utakmicu je završio sa 16 poena, četiri skoka i sedam asistencija, a bek Bruce Brown s po 12 poena i skokova za Nuggetse.

New Orleans Pelicansi pobijedili su Indiana Pacerse 128:109. Hrvatski košarkaš Karlo Matković za domaćine je u ukupno 20 minuta na terenu skupio šest poena, devet skokova i dvije asistencije. Prvo ime susreta bio je Zion Williamson s 29 poena, sedam skokova i asistencijom. Pelicansima je ovo četvrta uzastopna pobjeda.

Portland Trail Blazersi pobijedili su Sacramento Kingse 98:93. Dominantan je bio Izraelac Deni Avdija s 24 poena, sedam skokova i 11 asistencija. Sacramento je po peti uzastopni put poražen, a Portland je slavio treći put zaredom. Dario Šarić odigrao je četiri minute za Kingse bez učinka.

NBA rezultati:

Denver Nuggets – Houston Rockets 101:115

Toronto Raptors -Boston Celtics 96:112

Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 121:114

New Orleans Pelicans- Indiana Pacers 128:109

Detroit Pistons- Charlotte Hornets 112:86

Memphis Grizzlies – Washington Waizards 122:130

Golden State Warriors – Phoenix Suns 119:116

Utah Jazz – Orlando Magic 127:128 (produžetak)

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 93:98

LA ‍Clippers – LA ​Lakers 103:88

