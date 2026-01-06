VIDEO / Zubac ostvario ‘double-double’ u dramatičnoj pobjedi Clippersa, isključen trener Warriorsa nakon pogrešne odluke sudaca

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak Los Angeles Clippersi Ivice Zupca ugostili su Golden State Warriorse u svom Staples Centeru. Domaća ekipa je u kalifornijskom derbiju igrala bez Jamesa Hardena, ali to ih nije zaustavilo u ostvarivanju pobjede od 103:102.

Clippersi su većinu susreta bili u vodstvu, skoro 43 minute (42:52), a najveća prednost bila im je +14. Unatoč tome morali su strepiti za pobjedu jer su se Warriorsi u posljednjoj četvrtini opasno primaknuli.

Međutim, uspjeli su sačuvati prednost te su slavili sa 103:102. Ivica Zubac je u pobjedi upisao 10 poena i 11 skokova te je pokazao da ga ozljeda nije usporila.

Treba spomenuti i isključenje trenera Warriorsa Stevea Kerra. Legendarni bivši košarkaš i trener je nešto više od osam minuta prije kraja burno reagirao na jasnu i očiglednu pogrešku sudaca. Tada sudačka trojka nije dosudila silaznu putanju Johnu Collinsu. Gary Payton II. krenuo je na polaganje, a njegova lopta prvo je dotaknula tablu, a onda je centar Clippersa upisao blokadu. Tu situaciju možete pogledati na video od 1:25 pa nadalje.

Clippersi su ovim slavljem došli na omjer 13-22 dok su Warriorsi još uvijek pozitivni s omjerom 19-18.

