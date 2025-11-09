VIDEO / Zubac opet briljirao, bio je najbolji u porazu od Sunsa

Hrvatski centar Ivica Zubac bio je najbolji pojedinac Los Angeles Clippersa u porazu od Phoenix Sunsa 114:103.
Zubac je s 21 poenom te 15 skokova bio i najbolji strijelac i najbolji skakač na cijeloj utakmici.
Zubac je u 35 minuta na terenu pridodao i četiri asistencije, pogodio je 10 od 12 šuteva iz igre (83.3 %), a imao je tri izgubljene lopte.
James Harden je bio podrška Zupcu s 13 koševa i 13 asistencija. John Collins ubacio je 19. Najbolji kod Phoenixa bio je Devin Booker s 21 poenom, koliko je ubacio i Zubac, a imao je i 10 skokova te devet asistencija. Mark Williams postigao je 19 koševa.
Zupcu je ovo bio peti double-double sezone u devet utakmica, a trenutačno je na prosjecima od 14.4 poena i 9.9 skokova.
Drugi hrvatski centar u NBA ligi, Karlo Matković dobio je nešto manje od devet minuta u porazu New Orleans Pelicansa od San Antonio Spursa 126:119. Upisao je četiri poena i pet skokova.
NBA rezultati:
LA Clippers – Phoenix 103:114
San Antonio – New Orleans 126:119
Washington – Dallas 105:111
Philadelphia – Toronto 130:120
Atlanta – LA Lakers 122:102
Cleveland – Chicago 128:122
Miami – Portland 136:131
Denver – Indiana 117:100
