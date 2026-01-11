VIDEO / Zubac odličan u velikom preokretu Clippersa protiv prve momčadi Istoka

Uz Leonarda (8 skokova, 3 ukradene), istaknuli su se John Collins s 25 poena te James Harden s 19 poena i 7 asistencija, dok je Ivica Zubac dodao 17 poena i 6 skokova.

Detroit, oslabljen izostancima Cadea Cunninghama, Tobiasa Harrisa, Jalena Durena i Isiaha Stewarta, imao je veliku prednost (55:41 na poluvremenu, 84:70 sredinom zadnje četvrtine), ali je sve prosuo serijom Clippersa 12:0.

Utakmica je prelomljena u posljednje tri minute – James Harden je tricom uz dodatno slobodno bacanje izjednačio na 90:90, a zatim je John Collins nakon ukradene lopte pogodio oba bacanja za prvo vodstvo Clippersa (93:92) dvije minute prije kraja, nakon čega su gosti rutinski priveli utakmicu kraju.

Duncan Robinson ubacio je 20 poena, no sve u prvom poluvremenu.

Pistonsi ostaju na vrhu Istoka (28–10), dok su Clippersi 11. na Zapadu (15–23).