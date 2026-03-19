VIDEO / Zubac odigrao najbolju utakmicu u dresu Pacersa koji su oborili neslavni rekord

Ivica Zubac bio je najbolji pojedinac Indiana Pacersa u porazu od Portland Trail Blazersa 119:127, upisavši 18 poena, osam skokova i tri asistencije. Hrvatskom centru, koji je nedavno stigao iz Los Angeles Clippersa, ovo je bio peti nastup za novu momčad i ujedno najučinkovitiji. Dobar doprinos dao je i njegov suigrač Jalen Slawson s 17 poena, sedam skokova i četiri blokade.

U redovima Portlanda najistaknutiji je bio Deni Avdija s 32 poena, od čega je čak 23 zabio u prvom poluvremenu, uz 11 skokova. Donovan Clingan odigrao je utakmicu karijere s 28 poena i 13 skokova, uz tri pogođene trice i dvije blokade. Blazersi su tako stigli do treće pobjede u posljednje četiri utakmice te se kao deseta momčad Zapada približavaju doigravanju, dok su Pacersi produžili crni niz na 15 uzastopnih poraza, najduži u povijesti kluba.

Portland je već u prvom dijelu dominirao i izjednačio klupski rekord sezone sa 79 poena u prve dvije četvrtine. Indiana je u završnici pokušala preokrenuti rezultat, smanjivši minus s 17 poena na samo tri razlike, no nije imala snage za potpuni povratak. U ključnim trenucima promašili su važne šuteve, što su gosti kaznili. Jrue Holiday pogodio je važnu tricu, a Avdija s linije slobodnih bacanja potvrdio pobjedu.

Pacersi su igrali bez Pascala Siakama, koji je zbog uganuća desnog koljena propustio šestu uzastopnu utakmicu. Trener Rick Carlisle istaknuo je da još nema točan datum njegova povratka, ali vjeruje da bi se mogao vratiti prije kraja sezone, iako Indiana s omjerom 15:54 trenutačno ima najslabiji učinak u ligi.