VIDEO / Zubac odigrao maestralnu utakmicu u novom porazu Clippersa

Presudni trenutak dogodio se 17 sekundi prije kraja, pri 110:110, kada je Amen Thompson uhvatio napadački skok, zabio i realizirao dodatno bacanje. Clippersi su nakon toga imali dvije šanse za povratak, ali je Kawhi Leonard napravio prekršaj u napadu, a Nicolas Batum pogriješio pri izvođenju auta.

Thompson je završio s 20 poena, devet skokova i osam asistencija, dok je Alperen Sengun bio prvi strijelac Rocketsa s 22 poena, 15 skokova i pet dodavanja.

U pozadini poraza sve se glasnije spominje mogući raspad Clippersa, a Zubac je jedan od igrača koji bi mogli završiti na tržištu. Brett Siegler navodi da za njega postoji interes više klubova, uključujući Indianu Pacerse, a ranije se spominjao i Boston.

Zubac iza sebe ima najbolju sezonu karijere (16.8 poena, 12.6 skokova, 62.8% šuta), bio je šesti u izboru za najboljeg obrambenog igrača i ušao u drugu obrambenu postavu. Dodatno ga čini privlačnim vrlo povoljan ugovor — pod Clippersima je do 2027./28. za ukupno 58.6 milijuna dolara.