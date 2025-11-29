VIDEO / Zubac jednoznamenkast u novom porazu Clippersa, nije pomogla ni izvrsna partija Leonarda

Los Angeles Clippersi (5-14) poraženi su na svom parketu od Memphisa 112:107 u sklopu NBA kupa.
Četvrtfinale NBA kupa
Istok:
-
Orlando Magic (1) – Miami Heat (4)
-
Toronto Raptors (2) – New York Knicks (3)
Zapad:
-
Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (4)
-
Los Angeles Lakers (2) – San Antonio Spurs (3)
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!