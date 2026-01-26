VIDEO / Zubac do novog double-doublea, večer iznenađenja u NBA

Podijeli :

AP Photo/Nick Wass via Guliver

Zanimljiva večer u NBA ligi.

Toronto je slavio na gostovanju kod aktualnog prvaka Oklahome (103:101) u sjajnoj utakmici. Do kraja je susret bio dramatičan, a gosti su izdržali iako su na suprotnoj strani bili vrlo raspoloženi Shai Gilgeous-Alexander i Luguentz Dort.

Najučinkovitiji u pobjedničkoj momčadi bio je Quickley s 23 poena i 11 skokova, a najbolji uz Quickleyja bili su RJ Barrett s 14 poena i šest skokova te Brandon Ingram s 13 poena, pet skokova i četiri asistencije. Shai Gilgeous-Alexander upisao je 24 poena i šest asistencija za Oklahoma City.

Na domaćem parketu nije se dobro provela ni momčad San Antonio Spursa, koja je poražena od najslabije momčadi u ligi, New Orleans Pelicansa – 104:95.

Najzaslužniji za pobjedu Pelicansa bili su Bey i Williamson s po 24 poena i deset skokova, dok je na drugoj strani Wembanyama zabilježio 16 poena i isto toliko skokova.

Karlo Matković je odigrao 12 minuta za Pelicanse, postigao je 2 poena uz šut 1-1 iz igre. Imao je jedan skok i jednu izgubljenu loptu.

U noći odgoda – utakmice Memphisa i Denvera, odnosno Milwaukeeja i Dallasa nisu odigrane zbog nevremena. Golden State je s nekoliko sati zakašnjenja zbog prosvjeda u gostima razbio Minnesotu 111:85.

Steph Curry je s 26 poena ušao u top 20 strijelaca NBA lige svih vremena. Curry je s 26.397 poena preskočio Johna Havliceka (26.395) i izjednačio se na 19. mjestu s još jednom legendom Celta, Paulom Pierceom. Sljedeći kojeg lovi je Tim Duncan (26.496), pa Dominique Wilkins (26.668), Oscar Robertson (26.710).

Los Angeles Clippersi su na svom terenu bili bolji od Brooklyna uvjerljivim rezultatom 126:89.

Ivica Zubac upisao je novi double-double od 11 poena (4-5) i 10 skokova u 23 minute za LA Clipperse. Kawhi Leonard bio je najučinkovitiji u pobjedničkoj momčadi s 28 poena, James Harden ubacio je 19, John Collins poen manje.

U momčadi Brooklyna najbolji je bio Danny Wolf s 14 postignutih poena.

Vodeća momčad Istoka, Detroit Pistonsi (33:11), lakoćom su (139:116) se obračunali sa Sacramentom (12:35). Za Kingse opet nije igrao Dario Šarić. Cade Cunningham sa 29 poena, pet skokova i 11 asistencija bio je prvo ime ovog susreta.

NBA rezultati:

Detroit – Sacramento 139:116

Minnesota – Golden State 85:111

Oklahoma City – Toronto 101:103

San Antonio – New Orleans 95:104

Phoenix – Miami 102:111

LA Clippers – Brooklyn 126:89