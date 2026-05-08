VIDEO / Žalgiris u posljednjoj sekundi ispustio pobjedu protiv branitelja naslova pa ispao iz Eurolige

U četvrtoj utakmici četvrtfinala košarkaške Eurolige gledali smo napeti okršaj Žalgirisa i Fenerbahčea u Kaunasu. Imali su Litavci vodstvo do posljednjih sekunda (80:78), ali je Wade Baldwin odigrao sjajan napad i polaganjemo odveo u susret u produžetke. Tamo je s 14:10 bolji bio Fenerbahče čime je turska ekipa došla do pobjede od 94:90. To im je bilo treće slavlje u seriji te su tako izborili plasman na Final Four u Ateni.

Najbolji u redovima Žalgirisa bio je Francuz Sylvain Francisco koji je ubacio 23 poena i udijelio 11 asistencije. Iako je bio najbolji pojedinac utakmice nije uspio sam odvesti Litavce do pobjede.

Kod Fenerbahčea su najbolji bili Khem Birch i Talen Horton-Tucker koji su ubacili 21 poen.

Ovim slavljem turska momčad izborila je okršaj u Ateni s Real Madridom Marija Hezonje. U drugom polufinalu moguć je grčki derbi jer Panathinaikos vodi s 2-1 u seriji protiv Valencije dok je Olympiakos pobjedom protiv Monaca već osigurao plasman u završnicu.

