VIDEO / Wembanyama stravično pao! Ostao je nepomično ležati, a u dvorani je nastao muk

Podijeli :

Victor Wembanyama morao je rano napustiti utakmicu NBA doigravanja protiv Portland Trail Blazersa, nakon što je u drugoj četvrtini zadobio stravičnu ozljedu glave.

Francuska zvijezda više nije ulazila u igru nakon što je početkom druge četvrtine, poslije sudara s Portlandovim Jrueom Holidayem, izgubila ravnotežu i snažno glavom udarila o parket.

Wembanyama je djelovao dezorijentirano dok je nepomično ležao na parketu, a zatim se polako pridigao i lagano otrčao s terena u svlačionicu.

Spursi su kasnije potvrdili da je ušao u protokol za potres mozga te da se neće vraćati na parket, a eventualne dugoročne posljedice još uvijek nisu poznate.

Prije utakmice, Wembanyama je primio nagradu za najboljeg obrambenog igrača NBA lige, a postao je prvi u povijesti koji je to priznanje osvojio jednoglasno.

Spursi su bez svog najboljeg igrača u konačnici poraženi od Trail Blazersa. Iako su imali prednost od 99:90 s pet minuta do kraja, ispustili su vodstvo, a Portland je došao do izjednačenja u seriji rezultatom 106:103.

NBA play-off pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.