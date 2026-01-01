VIDEO / Wembanyama briljirao u pobjedi, a onda odjednom šepajući napustio teren i zabrinuo navijače

Podijeli :

Neizvjesno je noćas bilo je i u San Antoniju, gdje su domaći Spursi svladali New York Knickse sa 134:132.

Kod domaćina je briljirao francuski centar Victor Wembanyama s double-double učinkom od 31 poena i 13 skokova, dok je Julian Champagnie pogodio čak 11 od 17 šuteva za tricu i ukupno postigao 36 poena, što mu je rekord karijere u NBA ligi.

Victor Wembanyama izazvao je i trenutak zabrinutosti kada je u posljednjoj četvrtini šepajući napustio parket, no na kraju je ipak s suigračima uz rub terena proslavio tijesnu pobjedu. Kako se čini, ponovno ima problema s ozljedom koljena te će morati na liječničke preglede.

„Mislim da je riječ o manjoj ozljedi, ali naravno sutra idem na pregled kako bi provjerili je li sve u redu“, rekao je Francuz, koji se nada da će biti spreman već za petkov ogled u Indianapolisu.

Za New York Knickse je Jalen Brunson postigao 29 poena, Miles McBride 21, dok su po 20 dodali Karl-Anthony Towns i Jordan Clarkson. Utakmicu je sedam sekundi prije kraja s dva pogođena slobodna bacanja za vodstvo 134:129 prelomio Keldon Johnson.