VIDEO / Vrući derbi u Grčkoj prekinut zbog tučnjave, izbačena oba aktera

Podijeli :

U ponedjeljak su se u grčkom prvenstvu na parketu OAKA arene susreli najveći rivali – Panathinaikos i Olympiacos. Pred kraj prvog poluvremena došlo je do neugodne situacije.

U sukobu su se našli američki bekovi dviju momčadi, Tyler Dorsey i Kendrick Nunn. U naguravanje su se uključili i ostali igrači, no sve je na kraju prošlo bez veće eskalacije. Dorseyju je pritom bio potrgan dres.

Utakmica je nakratko prekinuta kako bi se pregledala snimka i donijela ispravna odluka. Suci su na kraju odlučili isključiti obojicu glavnih aktera incidenta.

