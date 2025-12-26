VIDEO / Vratio se Dončić, ali ni on nije mogao pomoći Lakersima

Los Angeles Lakersi su pretrpjeli treći uzastopni poraz u NBA ligi, a pred domaćim navijačima poraženi su od Houston Rocketsa 96:119.

Teksaška momčad dominirala je od prve do posljednje minute u Crypto.com Areni. Najučinkovitiji su bili Amen Thompson s 26 poena i Kevin Durant s 25 poena i devet asistencija, a ukupno šest igrača doseglo je dvoznamenkasti broj poena.

Lakersima u božićnoj utakmici nije pomogao ni povratak Luke Dončića, koji se nakon dvije utakmice neigranja vratio i postigao 25 ​​poena. LeBron James je za Lakerse imao 18 poena, pet asistencija i dva skoka, dok je Austin Reaves, koji je igrao samo u prvom poluvremenu, a zatim propustio utakmicu zbog ozljede tetive koljena, dodao 12 poena.

Strateg Lakersa JJ Redick bio je izrazito nezadovoljan današnjom igrom svoje momčadi.

“Potreban je trud i izvedba za pobjedu. Dobra smo momčad samo kada imamo obje te komponente i izvršavamo ih na visokoj razini, a kada ih nemamo, užasna smo momčad. I danas smo poraženi od samog početka utakmice”, rekao je Redick nakon utakmice.

Los Angeles Lakersi su do sada ostvarili 19 pobjeda i pretrpjeli deset poraza te su na petom mjestu Zapadne konferencije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.