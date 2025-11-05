VIDEO / Večer za zaborav za Ivicu Zupca, Clippersi poraženi od prvaka

Podijeli :

Los Angeles Clippersi doživjeli su poraz od aktualnih NBA prvaka, Oklahoma City Thundera 126:107.

Prvo ime utakmice bio je Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander, prošlosezonski MVP lige. Upisao je 30 poena uz dobar šut iz igre (9/14) i skoro savršen s linije slobodnih bacanja (8/9). Imao je i četiri skoka i čak 12 asistencija te tri blokade.

Najbolji kod Clippersa bio je James Harden koji je ubacio sedam od 17 šuteva za ukupno 25 poena, a dodao je i šest asistencija, šest skokova i jednu ukradenu loptu. Dobar je kod gostiju bio i Isaiah Joe s 22 poena i tri skoka.

Hrvatski centar Ivica Zubac nije imao večer za neko dugo sjećanje. Upisao je sedam poena uz loš šut (3/8). Uz to je imao i sedam skokova, dvije asistencije, dvije ukradene i dvije izgubljene lopte. Zubac je odigrao tek malo više od 25 minuta.

