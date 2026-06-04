VIDEO / Vatreni prognozirali NBA finale, Modrić i Gvardiol ne slažu se s većinom

FIFA World Cup 4. lip 20269:36 0 komentara
AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Dok čekaju početak Svjetskog prvenstva, hrvatski nogometni reprezentativci okušali su se u prognoziranju NBA finala između New York Knicksa i San Antonio Spursa.

Većina Vatrenih prednost daje Knicksima, koji su već poveli 1:0 u seriji nakon pobjede 105:95 na gostovanju.

Ipak, nisu svi istog mišljenja. Luka Modrić i Joško Gvardiol vjeruju da će do naslova stići Spursi. Posebno su odgovorom nasmijali Mario i Marco Pašalić, koji su na pitanje o favoritima uz osmijeh upitali: “Tko igra?”

NBA finale nastavlja se u noći s petka na subotu novom utakmicom u San Antoniju, dok hrvatsku reprezentaciju u nedjelju očekuje pripremni ogled sa Slovenijom prije puta u SAD na Svjetsko prvenstvo.

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