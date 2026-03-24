VIDEO / Užasna ozljeda na NBA parketu koja je sve ostavila u nevjerici

Noć na NBA parketima, nažalost, nije obilježila neka briljantna partija, nego teška ozljeda igrača Golden Statea Mosesa Moodyja. Iznad se nalazi video koji ne bi trebale gledati osobe osjetljive na takve prizore. Tu situaciju možete pogledati od 2:37.

Sve se dogodilo u završnici utakmice u kojoj su Warriorsi igrali protiv Dallasa, kada je bek momčadi iz San Francisca krenuo na zakucavanje.

U trenutku kada je bio u zraku, koljeno mu se neprirodno izvrnulo, nakon čega se u bolovima srušio na parket.

Nije bilo nikakvog kontakta s protivničkim igračima, a Flagg, koji je bio blizu njega, sve je promatrao u nevjerici. Moody je nakon nekoliko minuta iznesen s terena.

Do tog trenutka Moody je postigao 23 poena uz tri skoka i asistenciju te je bio najučinkovitiji igrač Golden Statea, koji je nakon produžetka slavio u Teksasu 137:131.

